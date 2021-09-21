Herkesin bir karbon ayak izi karnesi olmalı

AYDEM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, dünyada ve Türkiye'de enerji sektörünü etkileyen konu başlıkları arasında iklim değişikliğinin ilk sırada yer aldığını vurguladı. İklim değişikliğini, karbon emisyonunu, insanların hayatına taşımak, birebir insana dokunmak gerektiğini ifade eden Saldanlı, şunları söyledi: "Önerdiğimiz tek şey yenilenebilir enerji kullanımı. Bence her insanın bir karnesi olmalı, bir notu olmalı. İşyerine neyle gidiyor? Isınmak için hangi yakıtı kullanıyor? Karnenin insan bazına indirilmesi lazım" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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