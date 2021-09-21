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Haberler Ekonomi İzmir’de gevrek ve boyoz 2,5 lira oldu

İzmir’de gevrek ve boyoz 2,5 lira oldu

İzmir’de gevrek ve boyoz 2,5 lira oldu

21.9.2021

İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya zam geldi. Yapılan 50 kuruşluk zammın ardından 2 TL 'den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2.5 TL oldu. Bu ürünlere yapılan yüzde 25'lik zamlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen "Uzun süren çalışmalarımızın sonunda 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir" dedi.
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