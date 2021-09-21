İzmir’de gevrek ve boyoz 2,5 lira oldu

İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaçaya zam geldi. Yapılan 50 kuruşluk zammın ardından 2 TL 'den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2.5 TL oldu. Bu ürünlere yapılan yüzde 25'lik zamlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen "Uzun süren çalışmalarımızın sonunda 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir" dedi.

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