İzmir’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo-wc , hol ve balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 03.11.2021 11:30 belirlendi.