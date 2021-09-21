  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Milas’taki yeni merkeze 1200 yat çekilebilecek

Milas’taki yeni merkeze 1200 yat çekilebilecek

Milas’taki yeni merkeze 1200 yat çekilebilecek

21.9.2021

Bodrum'daki yat imalatçıları ve çekek yeri sahiplerince kurulan kooperatif, Milas Ören'de yat imalat, bakım, onarım ve çekek yeri kuruyor. Yat İmalat Bakım Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından, Ören'de, Kemerköy Termik Santralinin yakınındaki 283 bin metrekarelik Hazine arazisinde yapılan tesise 1200 yat çekilebilecek ve tesiste yılda 60 yat üretilebilecek. Kooperatif Başkanı Macit Gündoğdu, "Bu tesis yan sanayisiyle birlikte adeta Milas'ın ikinci OSB'si olacak" dedi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de, tesisin sadece Milas ve Bodrum için değil aynı zamanda Türkiye için de çok önemli bir denizcilik merkezi olacağını söyledi.

■ ADEM ÜLKER
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milas’taki yeni merkeze 1200 yat çekilebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.