Milas’taki yeni merkeze 1200 yat çekilebilecek

Bodrum'daki yat imalatçıları ve çekek yeri sahiplerince kurulan kooperatif, Milas Ören'de yat imalat, bakım, onarım ve çekek yeri kuruyor. Yat İmalat Bakım Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından, Ören'de, Kemerköy Termik Santralinin yakınındaki 283 bin metrekarelik Hazine arazisinde yapılan tesise 1200 yat çekilebilecek ve tesiste yılda 60 yat üretilebilecek. Kooperatif Başkanı Macit Gündoğdu, "Bu tesis yan sanayisiyle birlikte adeta Milas'ın ikinci OSB'si olacak" dedi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de, tesisin sadece Milas ve Bodrum için değil aynı zamanda Türkiye için de çok önemli bir denizcilik merkezi olacağını söyledi.



■ ADEM ÜLKER

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