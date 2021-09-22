Çeşme, termal kür merkezi bekliyor

Çeşme'de Büyükşehir Belediyesi şirketi ÇEŞ- TAŞ'ın (TETUSA) Alaçatı'daki aqua park teçhizatını söküp başka yerlere taşıması, yıllardır bir türlü başlanamayan termal kür merkezi projesiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.



PROJE ONAYLANMIŞTI

Yeni Asır'a konuşan, Destination İzmir Başkanı ve ETİK Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, "Yıllar önce kurulan TETUSA şirketi, Ilıca'da belediyeye ait arazide termal kür merkezi yapacaktı. Ancak eski Başkan Faik Tütüncüoğlu, buradaki projeyi son anda değiştirdi. Oraya şimdi beton binalar yığıldı. Termal kür merkezi yapılması gereken belediye arazisi üzerine beton dökülerek adeta katledildi. Ilıca kan ağlıyor. Çeşme'de termalin adı var kendi yok" dedi. 2005, 2006, ve 2007 yıllarında Çeşmeli turizmciler olarak Ilıca'ya termal kür merkezi yapılması fikrini ortaya attıklarını hatırlatan Tercan, "Bu termal kür merkezi herkesin yararlanabileceği bir tesis olacaktı. Çeşme'nin her yanındaki irili ufaklı otellerde konaklayan turistler kür merkezinden faydalandıktan sonra otellerine dönecekti. Dolayısıyla Çeşme'nin bütün kılcal damarları harekete geçecekti. Hayalimizdeki termal tesis uluslararası standartlarda hijyen ve bakım merkezine sahip olacaktı" diye konuştu. TETUSA isimli şirketin de bu hedef doğrultusunda kurulduğunu belirten Tercan, şu görüşleri dile getirdi: "O günlerde Çeşmeli otelciler, turizmciler ve esnaflar olarak gönül birliği yapmıştık. Hepimiz bu projenin heyecanını yaşıyorduk. Kaymakamlık ve belediye dahil herkes bu projeye odaklanmıştı. Herşey çok güzel gidiyordu. Çeşme İmar Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte TETUSA olarak imara aykırı olmayan ve Ilıca'da belediyeye ait çeşitli firmalara kiraya verilmiş 60 dönümlük alanda termal kür merkezi projesinin çizimine başlanmış, plan mecliste onaylanmıştı. Ama yapılamadı."





Bülent Tercan, Çeşme Belediyesi'nin termal kür merkezini hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

BELEDİYE YANLIŞTAN DÖNMELİ

Projenin onaylandığı tarihte kendisinin de belediye meclis üyesi olduğunu söyleyen Tercan, "Hatta o zaman şu anki Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da CHP meclis üyesiydi. Plan onaylanınca çok sevindik. Ama sonra ne olduysa CHP zihniyeti taşıyan dönemin belediye başkanı Faik Tütüncüoğlu ve meclis üyesi arkadaşları, belediyeye ait 60 dönümlük alana kazandırılacak kür merkezi projesinden kimseye sormadan vazgeçtiler. Daha sonra çok sayıda firmaya bu alanı kiraladılar" ifadelerini kullandı. O bölgenin bir kısmına termal tesis yapacağını açıklayan belediyenin yanlış bir tutum sergilediğini belirten Tercan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Termal kür merkezleri doğa içine yapılır ve çevresi sessiz sakin huzurlu olmalıdır. Ilıca'da söz konusu arazinin dibine otobüs garajı yapıldı. İtfaiye birimleri ve birçok market var. Günlük insan hareketliliği ve mal getirip götüren kamyonların ve diğer araçların trafiği var. Yani böyle bir yerde termal kür merkezi olmaz. Çeşme Belediyesi'nin yapması gereken şudur: Bu yanlıştan dönülmeli ve yıllar önce üzerinde herkesin mutabık kaldığı projeye uygun bir alana termal kür merkezi inşa edilmelidir."



TOLGA TEKİN