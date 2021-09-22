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Haberler Ekonomi Kadınlar ilk ihracatı sakız enginarıyla yaptı

Kadınlar ilk ihracatı sakız enginarıyla yaptı

Kadınlar ilk ihracatı sakız enginarıyla yaptı

22.9.2021

İzmir'in Urla ilçesinde 2014'te kurulan 172 ortaklı Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilk ihracatını Avusturya'ya 300 kavanoz konserve sakız enginarı göndererek gerçekleştirdi. Kooperatifin İkinci Başkanı Sibel Uyar, "Avusturya'ya yaptığımız ilk ihracatla birlikte artık enginarımızı Avrupa'ya da tattırdık. İlk parti ürünlerimiz oradan tüm Avrupa'ya dağıtılacak. En kısa sürede enginarımız Dubai'ye de gidecek" dedi. Kooperatif üyesi Yıldız Bengi Ulusoy Keşan ise, "Teslimat aşamasında ben de vardım. Çok heyecanlandım, enginar konservelerimiz gidiyor diye çok sevinmiştik. Hayallerimizi gerçekleştirmek büyük bir mutluluktu. Umarım arkadaşlarımızla daha büyük mutluluklar yaşarız" ifadelerini kullandı.
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