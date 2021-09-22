Yabancıların markalı evlere ilgisi arttı

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre Ağustos ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.73 oranında arttı. Ağustos ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10.90'lık (son 6 aylık ortalama yüzde 6.61) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 konutların yüzde 35.43'lük tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

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