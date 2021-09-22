Yerlinin hisse portföyü yüzde 52 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Ağustos ayı finansal piyasa verilerini açıkladı. TSPB'nin Merkez Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları son 1 yılda yüzde 19.4 artarak, Ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı. TSPB tarafından açıklanan veriler, aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıklarının da yüzde 7.9 oranında artarak 569.2 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son 1 yılda yüzde 52 oranında artarak 413.5 milyar liraya çıktı. 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, yüzde 8.6 oranında artış yaşandı.





İLK SIRA ONUN

Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, özel sektör Eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel sektör Eurobond varlıkları döviz kurundaki artışın da etkisiyle son bir yılda yüzde 63 artarak 111 milyar lira olurken, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları ise bir yılda yüzde 55 artarak 37.3 milyar lira oldu. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları son bir yılda yüzde 23.8 artarak 2021 Ağustos sonu itibariyle 1 trilyon 974 milyar liraya, TL mevduatları ise yüzde 15.2 artarak 1 trilyon 723 milyar liraya çıktı.

YABANCILARDA 15 MİLYAR TL'LİK ARTIŞ

Geçen yıl Ağustos sonu itibariyle 527.3 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 7.9 artarak bu yılın Ağustos sonu itibariyle 569.2 milyar liraya yükseldi. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan artışın, hisse senedi varlıklarındaki büyümeden geldiğini gösteriyor. Yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, Ağustos'ta bir önceki aya göre 15 milyar TL (yüzde 5.3) artarak 298.9 milyar liraya çıktı.