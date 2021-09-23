100 milyon dolarlık dev satış

İzmir'de Batıçim'in yüzde 30'luk hissesinin 96 milyon dolara Ankaralı Çiftay Holding'e satışının ardından Ege'de bir dev satış daha gerçekleşiyor. Ali Kibar yönetimindeki Kibar Holding'in Balıkesir Susurluk'ta ketçap, mayonez ve sos üretimi yapan şirketi Assan Gıda ile bu şirketin Gaziemir Ege Serbest Bölgesi'nde üretim yapan bağlı ortaklığı Ege Assan Gıda'nın ABD'li dev The Kraft Heinz'a satışı için son onay da geldi. Türkiye'nin alanındaki en büyüğü Assan Gıda ve Ege Assan Gıda'nın ABD'li firmaya devrine Rekabet Kurulu da onay verdi. Satışın önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenirken devir rakamının 100 milyon dolar (864 milyon lira) olduğu bildirildi. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, satışı ve bundan sonraki stratejilerini Yeni Asır'a anlattı.



EGE'YE YENİ YATIRIM

Kibar, satış sonrası ana iş kollarından biri olan alüminyuma yoğunlacaklarını, o sektörde büyük bir kapasite artırımı yatırımı yaptıklarını açıkladı. Hyundai Türkiye yönetiminden de çekildiklerini ve hisselerinin bir bölümünü Hyundai'ye sattıklarını ifade eden Kibar, şirkette ortaklıklarının devam ettiğini ancak cüzzi bir hisselerinin kaldığını ifade etti. Kibar, Hyundai'de beklentilerin karşılıklı gerçekleşmediğini söyledi. Çeşitli iş kollarında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Kibar, "Bu çerçevede diğer iş kollarımızı kuvvetlendirme kararı aldık. Alimünyuma konsantre oluyoruz" diye konuştu. Assan Gıda'yı satsalar da şirket yönetiminde olmaya devam edeceklerini kaydeden Kibar, The Kraft Heinz'ın bölgedeki yatırımlarını artırmayı planladığını söyledi. Kibar, "Yeni ilave yatırım yapacaklar. Kibar, sorumuz üzerine satışla ilgili bir rakam veremeyeceğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 GIDA FİRMASI ARASINDA

ASSAN Gıda'nın Susurluk'taki fabrikası 200 bin metkarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Tesis günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme kapasitesine sahip. Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Ege Assan tesisinde de yılda 24 bin ton domates salçası paketlenebiliyor.



TÜM dünyada 40 bine yakın çalışanı bulunan The Kraft Heinz, geçen yılı 26 milyar dolarlık ciroyla kapatmış ve küresel Fortune 500 Listesi'nde 110. sıraya yerleşmişti. ABD'li gıda devi şirket aynı zamanda dünyanın en büyük 5 yiyecek içecek firması arasında yer alıyor.

ERHAN GÜLENÇ