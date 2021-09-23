GE ve Kalyon Türkiye’ye güç verecek: Karapınar güneşi için işbirliği

Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Kalyon Enerji bünyesindeki Konya Karapınar için önemli bir işbirliğine daha imza atıldı. GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji'nin 1,3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine Flexinverter teknolojisini temin etmek üzere seçildi. İşbirliği Kalyon Enerji'nin Türkiye'deki 270 megavatlık Karapınar Faz 2-A ve 810 megavatlık Karapınar Faz 2-B güneş enerjisi santrallerinin tasarım, mühendislik, proje ve şantiye yönetimi süreçlerini kapsıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan projenin Aralık 2022'ye kadar ticari faaliyete geçmesi bekleniyor. GE Yenilenebilir Enerji, ayrıca 267 megavatlık Karapınar Faz 1 güneş enerjisi santrali için Flexinverter güneş enerjisi teknolojisinin kurulumunu da tamamladı. GE Yenilenebilir Enerji'nin ABD dışında Flexinverter teknolojisini uyguladığı ilk projelerde, şirket montaj yapılarının ve DC kabloların Türkiye'de yerel olarak üretilmesini sağlayacak. GE Yenilenebilir Enerji'nin Gebze'deki üretim tesisi de güneş enerjisi inverteri sistemindeki entegrasyon için gerekli trafoları üretecek. GE Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Hibrit Üst Yöneticisi Prakash Chandra, Kalyon ile ortak olmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

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