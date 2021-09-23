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Haberler Ekonomi Sakarya Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Üniversitesi'nin 43 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

Sakarya Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor

23.09.2021, 08:36

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilana göre Profesör kadrosu için adayların başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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