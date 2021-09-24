‘Temiz Enerji’ webinarı düzenlendi

TURKUVAZ Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin dokuzuncusu 'Temiz Enerji' başlığıyla dün düzenlendi. Webinarın özel oturumunda konuşan Global Resources Partnership Başkanı & London Energy Club Kurucu Başkanı Mehmet Öğütçü enerjide oyunun aktörlerinin ve kurallarının değiştiğine dikkat çekerek, enerjide dönüşümün devrim hızında gerçekleştiğini belirtti. Ögütçü, Türkiye'nin kurulu kapasitesinin yüzde 57'sinin yenilenebilir enerji olduğunu hatırlatarak, gerçek üretiminin de yüzde 37'sinin yenilenebilir enerjiden geldiğine dikkat çekti. Öğütçü, "Türkiye yenilenebilir enerji devrimini birçok Avrupa ve OECD ülkesinden önce tamamladı" diye konuştu. Mehmet Öğütçü, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda OECD ve G20 ülkeleri arasında parlamentosunda bu tür tartışmaların yapıldığı ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Zirvesi'nde Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'ten geçeceğine ilişkin açıklaması çok iyi haber" dedi.