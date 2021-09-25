Emlak Konut GYO son çeyreğe hazır

Emlak konut GYOyılın son çeyreğine hızlı bir giriş yaparak hem konut piyasasına hareket getirecek, hem de yeni projelerini bekleten konut üreticilerini cesaretlendirecek bir hamle yaptı. Şirket, son çeyrekte İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirecek. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonominin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi. 2021 yılı sonuna kadar Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alan projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Gedikli, "Tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar, 2022 yılı sonuna kadar ise 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz. Yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Emlak Konut'un satışa sunacağı 12 proje sektörde domino etkisi yapacak" diye konuştu.

KOŞULLARI İYİLEŞTİRİYORUZ

SALGIN nedeniyle inşaat sektöründe maliyet artışları olduğunu belirten Genel Müdür Gedikli, "İstanbul'da da fiyatlar bir miktar arttı. Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız" dedi.