‘Finansın Geleceği Zirvesi’ 28 Eylül’de

TURKUVAZ Medya Grubu'nun ekonomi haber kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla 28 Eylül 2021, Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in konuşmasıyla başlayacak Zirve'de, Bakan Elvan açılış konuşmasını yapacak ve Kavcıoğlu 'Merkez Bankalarının Pandemide Rolü'nü anlatacağı özel oturumu ile yer alacak. Açılışta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da birer konuşma yapacak. Zirve A Para'dan canlı olarak yayınlanacak ve Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesaplarından izlenebilecek.

DİĞER