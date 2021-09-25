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Haberler Ekonomi MEB 15.000 Sözleşmeli Personel istihdam edecek

MEB 15.000 Sözleşmeli Personel istihdam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15.000 Sözleşmeli Personel istihdam edilecek.

MEB 15.000 Sözleşmeli Personel istihdam edecek

25.09.2021, 08:33

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 14.961 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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