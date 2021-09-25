Yapılandırma fırsatında son günler

326 sayılı kanundaki yapılandırma imkanı ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltıldığını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, 30 Eylül 2021 tarihinde müracaatların sona ereceğine dikkat çekerek esnaf sanatkarları tanınan fırsattan yararlanmaya çağırdı. İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı'nın İESOB'u ziyaretinde konuşan Mutlu, esnaf sanatkarları kısa mesajlarla bilgilendirilerek son günlerine girilen imkandan azami şekilde yararlanmalarını sağlayacaklarını söyledi.Borç yapılandırılması için başvuru süresinin 30 Eylül'e uzatıldığını hatırlatan Başkan Mutlu, "Esnaf sanatkarlar pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında geliyor. Alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı ve taksitlendirme imkanı getiriyor. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ile ilgili ihtilaflar sonlandırılacak. Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri dörtte üç oranının üzerinde azalıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanun yapılandırılan borçları 18 eşit taksitte 36 aylık sürede ödeme imkanı da veriyor. Taksitlere mevcutta uygulanan faizin çok altında oranda katsayı uygulanıyor. Bu imkan zor durumdaki üyelerimiz için önemli avantajlar getiriyor. Borçlu esnaf sanatkarlarımızın vakit geçirmeden yapılandırmaya müracaatları menfaatleri icabı olacaktır. İsteyenler www.gib.gov. tr adresinden veya Alo 189 VİMER aracılığıyla ayrıntılı bilgi edinebilecekler" diye konuştu.Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, borcun idari para cezası olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Yani borcun meblağı önemli ölçüde düşüyor ve taksit imkanı sunuluyor.Gelir vergisi, kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası gibi bir çok idari para cezası, ayrıca öğrenim ve katkı kredisi borçları ile odalara olan aidat borçları da yapılandırılabilecek.Taksitle ödeme seçildiği takdirde ilk iki taksit önemli, ilk iki taksiti süresinde ödemeyenler kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacak.2021 sonuna kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yapılması halinde aylık yüzde 5 fazlaların tahsilinden vazgeçiliyor.Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıl sonuna kadar aktiflerine kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyebilecekler.Usulsüzlük cezalarında da yarısı oranında indirim yapılıyor.