ÖRKOOP, devlet desteğiyle süt işleme tesisini büyütüyor

NAZİLLİ ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP), süt toplama merkezinin kapasitesinin artırılması projesi kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile sözleşme imzaladı. Aydın'ın en büyük TKDK projelerinden birini hayata geçiren ÖRKOOP'a 10 milyon liralık araç, makine ve ekipman desteği sağlanacak. Kooperatifin "Süt Toplama Merkezi Kapasite Arttırımı" projesinin onaylanmasının ardından TKDK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt ile sözleşme imzalayan ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal, 4 bin 300 üreticiden aldıkları sütü işleyen tesisin kapasitesinin arttırılacağını söyledi. Nazilli ve çevresinde daha çok üreticiden süt toplayacaklarını dile getiren Önal, "Kooperatifimize yaklaşık 10 milyon TL'lik araç, makina ve ekipman alarak eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu projemizde her zaman yanımızda olan başta Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş bey olmak üzere emeği geçen herkese 4 bin 300 üreticimiz adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE