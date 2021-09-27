  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sarf malzeme karşılığı fako cihazı alınacaktır

Sarf malzeme karşılığı fako cihazı alınacaktır

Şehir Hastanesi - Konyasağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Sarf malzeme karşılığı fako cihazı alınacaktır

Sarf malzeme karşılığı fako cihazı alınacaktır

27.09.2021, 10:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Şehir Hastanesi - Konyasağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 3 Kalem Ameliyathane Sarf Malzeme Karşılığı Fako Cihazı Kullanım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

08.10.2021 – 10:00 Konya Şehir Hastanesi İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarf malzeme karşılığı fako cihazı alınacaktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.