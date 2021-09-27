Sarf malzeme karşılığı fako cihazı alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Şehir Hastanesi - Konyasağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 3 Kalem Ameliyathane Sarf Malzeme Karşılığı Fako Cihazı Kullanım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

08.10.2021 – 10:00 Konya Şehir Hastanesi İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.