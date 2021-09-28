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Haberler Ekonomi Aydem ve gediz’de online abonelık dönemı basladı

Aydem ve gediz’de online abonelık dönemı basladı

Aydem ve gediz’de online abonelık dönemı basladı

28.9.2021

DİJİTAL dönüşümün, temel stratejileri olduğunu belirten Aydem Perakende, Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, online abonelik hizmetiyle; mesken müşterilerinin abonelik işlemlerini müşteri ilişkileri merkezine gitmeden yapabileceklerini açıkladı. Müşteriler, günün her saatinde bulundukları yerden yeni abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, güncel güvence bedeli sorgulama ve iade alma işlemlerini, online işlem merkezinden yapabilecek. Genel Müdür Marangoz, "Online abonelik ile müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde, pek çok işlemi zaman ve mekandan bağımsız, bulundukları yerden yapabilmelerini sağlıyoruz. Fiziki işlemleri azaltıyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimiz artık aboneliklerini online olarak, web sitelerimiz üzerinden yapabilecek. Dijital dönüşüm sürecimiz yeni başlıklarla devam edecek." dedi.

SEBAHATTİN ALP

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