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Haberler Ekonomi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kadrolu personel alımı yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kadrolu personel alımı yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yedi (7) Fon Uzman yardımcısı alımı yapacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kadrolu personel alımı yapıyor

28.09.2021, 09:42

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, kadrolu 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Alım için yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak Fon Uzman Yardımcısı adaylarında öncelikle belirli şartlar aranacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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