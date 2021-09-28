Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kadrolu personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, kadrolu 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Alım için yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak Fon Uzman Yardımcısı adaylarında öncelikle belirli şartlar aranacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.