UNESCO mirasında görsel şölen

Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP) tarafından Eylül ve Mayıs ayları arasında düzenlenen, ülkedeki 17 kültürel mirasın bulunduğu şehirleri tanıtmak için 'UNESCO TOURISTICA

PHOTO SAFARİ' adlı projeye Kapadokya'dan başladı. Kültür turizminin gelişmesine ve turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak olan projeye katılan fotoğraf meraklıları, Türkiye'nin tanıtımı amacıyla Kapadokya'yı fotoğrafladı. Fotoğraf tutkunları, "Touristica 'UNESCO Photo Safari" projesi kapsamında Türkiye'nin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla 3 gün boyunca Kapadokya'da fotoğraf çekti.

3 GÜN DEVAM ETTİ

Fotoğraf meraklıları, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla başlatılan etkinliğin ilk ayağında Kapadokya'yı fotoğrafladı. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılan 64 fotoğraf tutkunu, her açısıyla görsel bir şölen sunan Kapadokya'yı en güzel şekilde fotoğraflamak için büyük çaba harcadı. Fotoğraf meraklıları, 3 gün boyunca Göreme, Güvercinlik Vadisi, Zelve - Paşabağlar Ören Yeri, Çavuşin, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Avanos ve Ürgüp'te tarihi ve kültürel alanların yanında Kapadokya bölgesindeki doğal kaya oluşumlarını fotoğrafladı.



DERECEYE GİREN FOTOĞRAFLARA PARA ÖDÜLÜ

Katılımcılar, çektikleri fotoğrafları düzenlenen yarışmaya gönderebilecek. Sonuçlar 8 Ekim'de açıklanacak, en iyi seçilen fotoğrafın sahibine 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verileceği yarışma her etap için ayrı ayrı yapılacak. 17'nci etabın sonunda yapılacak ve her etabın birincilerinin yer alacağı yarışmada en iyi fotoğrafı çeken katılımcı 20 bin lira ödülün sahibi olacak.



'ÖNEMLİ BİR ARŞİV OLACAK'

TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, 17 Unesco ana unsuruna düzenlenecek olan foto safarinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımında önemli bir arşiv niteliği taşıyacağını söyledi. Yıldız, "Kültür turları ve eko turizmin ülkemizde daha fazla öne çıkması gerekiyor. Çünkü ülkemiz, kültürel miras değerlerinin zenginliği bakımından bunu hak ediyor" diye konuştu.



TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK

Rus asıllı Galina Larotcaia etkinliğin diğer turlardan farklı olduğu için çok ilgisini çektiğini, Türkiye'nin sadece otel, kum, deniz değil kültürel olarak da önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Larotcaia, "Proje, özellikle benim gibi turistler için çok güzel. Projenin Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum" dedi.



'PAYLAŞIMDA BULUNDUK'

Foto safariye Mersin'den katılan Mehmet Çelik, proje kapsamında Kapadokya'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce görmediğim bu tarihi güzelliklerde kendi tarzımda çekim yapmaktan çok keyif aldım" dedi. Çelik, safariye katılan diğer katılımcılarla teknik konularda paylaşımda bulunduklarını ifade etti.

Tolga TEKİN