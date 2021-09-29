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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edeceğini duyurdu

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek

29.09.2021, 09:33

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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