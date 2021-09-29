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Haberler Ekonomi Van'da 150 m2 dükkan 150 bin TL'den satılıyor!

Van'da 150 m2 dükkan 150 bin TL'den satılıyor!

Van Tuşba'da yeni sanayi sitesi yapı kooperatifinde 150 m2 asma katlı dükkan, muhammen bedeli 150 bin TL'ye icradan açık arttırma suretiyle satılıyor.

Van’da 150 m2 dükkan 150 bin TL’den satılıyor!

29.09.2021, 09:47

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, dükkanın satışı için teklifler, esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda verilecektir.

Van'da yer alan dükkan satışı günü saat 10:30 - 10:35 ile 02/12/2021 günü saat 10:30 - 10:35 arasında yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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