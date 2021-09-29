Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, dükkanın satışı için teklifler, esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda verilecektir.
Van'da yer alan dükkan satışı günü saat 10:30 - 10:35 ile 02/12/2021 günü saat 10:30 - 10:35 arasında yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.
Van'da 150 m2 dükkan 150 bin TL'den satılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.