Yeni tertip 20 ve 5 TL banknotlar tedavülde

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL ve 5 TL banknotların tedavüle verilmeye başlandığını duyurdu. Yeni banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. 5 TL'lik banknotlarda ise Kavcıoğlu ile birlikte TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'ün imzaları kullanıldı. Söz konusu banknotlar, önceki tertiplerle tamamen aynı özellikleri taşıyor.