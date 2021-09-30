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Haberler Ekonomi Yeni tertip 20 ve 5 TL banknotlar tedavülde

Yeni tertip 20 ve 5 TL banknotlar tedavülde

Yeni tertip 20 ve 5 TL banknotlar tedavülde

30.9.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL ve 5 TL banknotların tedavüle verilmeye başlandığını duyurdu. Yeni banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi. 5 TL'lik banknotlarda ise Kavcıoğlu ile birlikte TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'ün imzaları kullanıldı. Söz konusu banknotlar, önceki tertiplerle tamamen aynı özellikleri taşıyor.

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