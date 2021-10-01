Sürdürülebilirlik adımları yatırımcı çekecek

TURKUVAZ Medya Grubu ve ekonomi dergisi Inbusiness öncülüğünde, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin 10'uncu ve son webinarı "Sürdürülebilir Kalkınma - Etki Yatırımı" başlığıyla gerçekleşti. Webinarda ayrıca, 'Etki Yatırımı - İşimizde Sosyal Faydayı Nasıl Ön Plana Çıkartabiliriz?' ve 'Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Sağlayabiliriz?' konulu iki ayrı panel de düzenlendi. Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un yaptığı webinarın özel oturumlarında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yurtdışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karakaya, sürdürülebilirliğe olan farkındalığın yatırım şirketleri ve finans kuruluşları nezdinde her geçen yıl arttığını aktardı.

FİNANSAL DESTEK VERİLMELİ

UNDP İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Direktörü Sahba Sobhani, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için finansman desteği verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Az gelişmiş ülke ekonomilerinin iyileşmesi için 2030 yılına kadar 2.5 trilyon dolar açık olduğunu belirten Sobhani, "Az gelişmiş ülkelerde finansal kriz çok yüksek bir noktaya geldi. Bu krizin giderilmesi için 4.1 trilyonluk yatırım gerekiyor. Şimdiye kadar özel sektörün sosyal, kültürel ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak yaptığı yatırımlar 715 milyar dolara ulaştı. Gelecekte etki yatırımı dediğimiz belli kriterler gözetilerek yapılacak yatırımların potansiyeli ise 26 trilyon dolar" ifadelerini kullandı.