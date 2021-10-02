Kahveyi en çok Ege tüketiyor

İzmir Gıda Çarşısı'ndaki Gönen Kuru Kahve firmasının sahibi Ali Gönen, Yeni Asır'a Kemeraltı'nda 60 yıl önce küçük bir baharat dükkanıyla girdikleri sektörde adım adım büyüyerek markalaştıklarını söyledi. Ali Gönen, kardeşi Süleyman Gönen ile Brezilya'dan ithal edilen kurukahveyi, hiçbir katkı maddesi ilave etmeden kavurarak piyasaya sunuyor.

GELEN TALEBE GÖRE

Kavurma işlemindeki başarısı ile dikkat çeken Gönen Kuru Kahve firması, ayrıca öğütülmüş paket kahve, salep, kakao, portakal, limon, vişne, şeftali, tarçın, kuşburnu gibi çeşitli meyve aromalı içecek tozları üreterek toptan satışını gerçekleştiriyor. Baba mesleği kuru kahveciliği kardeşi Süleyman Gönen ile birlikte sürdürdüklerini ifade eden Ali Gönen, "Kuru kahvecilikte tescilli marka olmak önemli. Önceleri Kemeraltı'nda kuru kahve ve baharat olarak yarı toptan yarı perakende satış yapıyorduk. Daha sonra Gıda Çarşısı'nda toptan kuru kahve üretimi ve satışına başladık. Bizim damak zevkine en uygunu Brezilya'da yetişen kahvedir" dedi. Kavurma işleminin kuru kahvenin kalitesi ve lezzetinde çok önemli olduğunu belirten Gönen, "İzmir'de genellikle orta renkli kahve tüketiliyor. Manisa ve çevresinde bir ton daha koyu kavrulmuş kahve, Aydın ve Denizli civarında ise daha açık renkli kahve tüketiliyor. Biz de bu taleplere göre kavurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Doğal Türk kahvesi dediğimiz kuru kahveyi hiçbir katkı maddesi koymadan kıvamında kavurup toptan satıyoruz. Bir kısmını da öğütülmüş halde paketliyoruz. Türkiye'de kişi başına kahve tüketiminin en fazla olduğu bölge Ege'dir. Farklı etkenlerle beraber bunda turizmin de etkili olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara günde 2-3 fincan kahve içmelerini öneren Ali Gönen "Türk kahvesi zihni dinlendirir ve sağlığa faydalıdır. Çünkü Türk kahvesi doğal ve katkı maddesizdir" diye konuştu.



KONTEYNER BULUNAMIYOR

KAHVEDEKİ ciddi fiyat artışlarının Brezilya'daki don olayından kaynaklandığını belirten Gönen, "Rekolte düşünce tonu 1900 dolardan, 3800 dolara çıktı. Bu da iç piyasaya doğal olarak yansıdı. Son dönemde dış ticaret hız kazandı. Brezilya'da yoğun talep nedeniyle konteyner sıkıntısı baş gösterdi. Siparişlerimizin ne zaman geleceği belirsiz. Taşıma firmaları yüklemeleri geciktirmek zorunda kaldığı için navlun fiyatları da ikiye katlandı" dedi.

Tolga TEKİN