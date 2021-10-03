İzmir’de icradan satılık dükkan

Mahkeme İzmir'İn Selçuk ilçesinde bulunan 37 metrekare dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın yaklaşık brüt inşaat alanı, 37,00 m² yaklaşık net kullanım alanı 32,00 metrekare olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 02.11.2021 14:30 belirlendi.