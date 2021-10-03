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Haberler Ekonomi İzmir'de icradan satılık dükkan

İzmir'de icradan satılık dükkan

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan 37 metrekare dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

İzmir’de icradan satılık dükkan

03.10.2021, 09:11

Mahkeme İzmir'İn Selçuk ilçesinde bulunan 37 metrekare dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın yaklaşık brüt inşaat alanı, 37,00 m² yaklaşık net kullanım alanı 32,00 metrekare olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 02.11.2021 14:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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