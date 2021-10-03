SunExpress 3. kez en iyi tatil havayolu seçildi

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Skytrax tarafından "Türkiye'nin En İyi Tatil Havayolu" seçildi. Ürün ve hizmetlerden personel servisine, temizlik ve uçuş içi eğlenceye kadar pek çok kriterin dikkate alındığı ve yolcu seçimleri ve puanlamalarına göre belirlenen sıralamada SunExpress, "Dünyanın En İyi Tatil Havayolu" kategorisinde ise bu yıl da ilk 10'da yer almayı başardı. Havacılık sektörünün Oscar'ları kabul edilen Skytrax ödülleri, bu yıl 100'den fazla ülkeden 13 milyonun üzerinde yolcunun tercihleri ile belirlendi