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Haberler Ekonomi THY Ekim’de 260 noktaya uçuş yapacak

THY Ekim’de 260 noktaya uçuş yapacak

THY Ekim’de 260 noktaya uçuş yapacak

3.10.2021

TÜRK Hava Yolları (THY), Ekim ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 260 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi. Yolcuların 260 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." denildi. Açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe ve operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana geldiğinde duyuruların https://www.turkishairlines. com/tr-int/duyurular/coronavirus- salgini/guncel-ucus-plani/ sayfasından paylaşılacağı belirtildi.

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