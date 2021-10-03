Ulusal Genç İstihdam Eylem Planı yürürlükte

ULUSAL Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'na yönelik genelgeler dünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2021-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı ile gençlerin istihdamının önündeki engeller ortadan kaldırılacak, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri sağlanacak.

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

2021-2025'İ kapsayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin iş birliğinde hazırlanan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ise ülkenin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliği taşıyor.

Erdoğan'ın, gençlerin istihdamı genelgesinde Türkiye'nin genç nüfus yoğunluğu açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyeli ve genç nüfustan kaynaklanan imkanlar bakımından demografik fırsat penceresinde bulunduğu belirtildi.Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önem arz ettiği kaydedildi. Genelgede, Türkiye ekonomisindeki ilerlemelerin istihdamın ve verimliliğinin artmasını sağladığı ifade edildi.