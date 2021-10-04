Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. 2021 Eylül ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte Ekim ayı kira artış oranları da merak ediliyor. İPeki Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler....

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ekim ayı kira artış oranı son günlerde epey araştırılıyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2021 Ekim kira artış oranı belli oldu.

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU? EYLÜL 2021 TEFE TÜFE ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ekim Pazartesi açıklandı.

Buna göre, kiraya yüzde 16,42 oranında zam yapılacak.

EYLÜL 2021 ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

Eylül 2021 enflasyon oranı saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.