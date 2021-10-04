İzmir, fotoğrafçılıkta Türkiye’ye örnek

İzmir Fotoğrafçılar Odası (İFO) Başkanı Murat Yavuz, Haftabaşı Sohbetleri'nin konuğu oldu. İzmir'in fotoğrafçılıkta Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Yavuz, özellikle albüm üretiminde Türkiye'nin en iyi firmalarının İzmir'den çıktığını söyledi. Yavuz, sektörün sorunlarından yeni projelere kadar pek çok konuyu Yeni Asır'a değerlendirdi.



BAŞKANLIĞA ADAYIM

- Bize fotoğrafçılık sektöründeki yerinizden bahsedebilir misiniz? Üç dönemdir İFO başkanlığını yapmaktayım. Daha önce başkanvekilliği yaptım ve yönetimlerde bulundum. Sektöre 1983'te girdim. Mesleğin siyah beyaz dönemini, renkliye geçişini, karanlık oda, aydınlık oda ve son aşamadaki dijital ortamının hepsini yaşadım. 1996'da çalıştığım firmaya ortak oldum ve gece işlerinde fotoğrafçılık yaptım. İzmir'in en büyük otellerinde hizmet verdim. Gazinolarda birçok sanatçıyla çalıştım. O günlerden bugüne dek tüm bürokratlarımızın çekimlerini yaptım. Önümüzdeki dönemde başkanlığa tekrar adayım.



BORÇLARIMIZ SÜRÜYOR

- Fotoğrafçılık sektörünün yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Pandemi süreci, eğlence sektörünü tamamen kilitleyen bir dönem oldu. Bir buçuk yıllık bir kapatma süreci yaşadık. Kiradaki esnafımız büyük mağduriyet yaşadı. Dükkanlarımızı kapatmak, borçlanmak zorunda kaldık. Açılmayla birlikte iş yapmaya başladık ama borç ödemeye devam ediyoruz. Vergi Dairesi, SGK ve geçmişten gelen borçlarımız var. Yapılandırmalar verimli oldu ama devlet büyüklerimizden mağduriyetlerimizi giderecek daha büyük çalışmalar bekliyoruz.

İLK FUARI BİZ YAPTIK

- Fotoğrafçılığı İzmir özelinde değerlendirirsek ne söylersiniz? İzmir fotoğraf sektöründe Türkiye'ye örnektir. Özellikle albüm üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmaları İzmirli. Şu anda büyük dediğimiz firmalarımız Türkiye, İzmir ve yurtdışına hizmet vermektedir. Albüm sektöründe çok iyiyiz. Ayrıca İzmir olarak fotoğraf sektöründe gerçekleştirdiğimiz fuarlar var. İstanbul'da iki yılda bir gerçekleşen fuara katılıyoruz. İFO olarak Türkiye'de ilk fuar organizasyonunu yapan odayız. Teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Gerek İzmirliye gerekse Egeliye katkılarımız oluyor.

FOTOBANK PROJESİ

-Dijitalleşmeye yönelik projeleriniz var mı? Bir örnek projemiz var. Türkiye'de 20 fotoğrafçılar odasıyız. Bir federasyonumuz yok ama federasyonlardan daha çok bir araya geliyoruz. Mesleki sorunları masaya yatırıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu işle ilgili Ankara Oda Başkanımız çok güzel bir proje çalışması yaptı ve biz de destekledik. Fotobank dediğimiz projemiz var. Vesikalıkla

ilgili hem meslektaşlarımız hem de resmi kurumlar için avantajlı bir çalışma olacak. Vatandaş fotoğrafı çekilecek ve fotobank üzerinden sisteme atılacak. 6 ay geçerliliği olan fotoğrafları tüm resmi kurumlar kullanabilecek. 6 ay dolduğu zaman fotoğraf sistemden düşecek. Buradaki avantaj, güncel fotoğraf el altında ola-cak, vatandaşların fotoğra-fı götürmesine gerek kalmaya-cak. Bu sistemi biz üyelerimize her yıl belirli bir şifre üzerin-den vereceğiz. Sektörde haksız rekabetin de önüne geçeceğiz. Gerek Ticaret gerekse Esnaf odalarına kayıtlı olmayanlara şifre vermeyeceğiz.

Mert ALPDÜNDAR