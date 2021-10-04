TOKİ aralarında Muğla ve İzmir’in bulunduğu 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, açık artırma yöntemi ile 19 ilde 444 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunacak. Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.





19 İLDEKİ SATIŞLAR 13-14 EKİM YAPILACAK

13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim 2021 Perşembe 10.30'da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.



KONUT VE YATIRIMLIK TİCARİ ARAZİLER İÇİN FIRSAT

Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Amasya'da konut-ticaret, Ankara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak. Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

TOKİ, 34 ilde 144 konut, 26 ilde 96 iş yerini açık artırmayla satacak