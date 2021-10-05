Enflasyon Eylül’de yüzde 1,25 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu. TÜİK verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı. TÜFE, Eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi. Yıllık bazda değişimler, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1 oldu. Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda görüldü.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 16,42 OLDU

EYLÜL ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Ekim ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 19,58 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 16,42'lik artış gerçekleşti. Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre Ekim ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 16,42 olacak. Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1164 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2328 liraya yükselecek.