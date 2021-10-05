İhracatçıya kefalet desteği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonunun (İGF) ihracatçıların teminat ve dolayısıyla kredi sorununa çözüm getireceğini söyledi. Gülle, oluşacak teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarının Eximbank üzerinden kullandırma imkanı açılacağını anlattı. Gülle, büyük bir sistemin kurgulandığına işaret ederek, "Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak bir havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak. Bu model, teminat mektubu sorununu ortadan kaldıracak. Şu anda teminat mektubu olmadan Eximbank'tan kaynak kullanmanız mümkün değil. Bu ihracatçıları ciddi şekilde kilitliyordu, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek veriyor ancak çok düşük değerden ipotekli olduğu için teminat yaratıp kredi almakta zorluk yaşıyorlardı" dedi.



400 MİLYARLIK KAYNAK

Bu konunun, geniş bakıldığında bankacılık sistemini bile etkileyecek kadar önemli bir reform olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu: "Buradaki sistemle teminat olmadan firmalarımızın İGF üzerinden alacakları kredilerle, ihracata oluşturulacak fon paralelinde 300-400 milyar liralık kaynak yaratma arzusundayız. Çünkü aylık ihracatımız artık 20 milyar dolar. Doğal olarak daha çok finansmana ihtiyaç var. Pandemi nedeniyle dünyada ham madde, lojistik ve enerji maliyetleri çok yükseldi. Bunların hepsinin getirdiği yükleri çözecek bir fonumuz var. İhracatçının kendine güvenen bir sistemi var. Bu sistem ihracatçının yaktığı ışığın dibine ışık vermesidir." Gülle, fon sistemiyle ihracatçının sorun yaşadığı krediye kefil olunacağını ve bunun ödeneceğini aktararak, "İhracatçı sorun yaşarsa sisteme biz ödüyoruz ve kefil oluyoruz. İhracatçıya kefil olan bir ihracatçı fonu oluşturuyoruz. Sadece ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonuna benzer bir yapı oluşturuyoruz. Kaynağı ihracatçı birlikleri ve TİM'in kaynakları" dedi.

İSTANBUL'A FUAR MERKEZİ

BAŞKAN Erdoğan'ın müjdesini verdiği İstanbul'a kurulacak fuar alanına ilişkin detayların çalışıldığını da ifade eden Gülle, bu detayların birkaç ay içinde netleşeceğini bildirdi. Gülle, TİM'in içinde ve yönetiminde olduğu bir fuar merkezini Türkiye ve İstanbul'a kazandıracaklarına dikkati çekerek, "Bütün imkanlarımızı bu iş için seferber ettik. Biz risk alıyoruz, taşın altına elimizi koyuyoruz. Bizim, ihracatın 300 milyar dolara gittiği yolda mutlaka çok önemli fuar merkezine ihtiyacımız var." diye konuştu.