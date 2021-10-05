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Haberler Ekonomi Karavanda ÖTV iniyor

Karavanda ÖTV iniyor

Karavanda ÖTV iniyor

5.10.2021

Pandemiyle birlikte talep patlaması yaşanan karavan pazarında sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi, Meclis gündemine alındı. 1 Ekim'de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranının yüzde 45'e indirilmesi yer aldı. Motorlu karavanda ÖTV, yüzde 80'den yüzde 140'a, son olarak da yaklaşık 7 ay önce yüzde 220'ye çıkarılmıştı.
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