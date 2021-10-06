Fahiş fiyata karşı bir yeni adım daha: Artık o ürünleri satamayacaklar

Fahiş fiyatlar mücadele ve ucuz gıda temininde son dakika haberleri: AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

KOZMETİK SATAMAYACAKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yaparken bu marketlerin sayısının artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileri ile görüştü.

Bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

GÜCÜ KÖTÜYE KULLANAMAYACAKLAR

Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerini önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.

5'Lİ ZİNCİRİN TEKELİNİ SANAL MARKET KIRACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da harekete geçti. Halihazırda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini online ortamda satan PTT iştirak şirketi PttAVM.com bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde ürün yelpazemizi genişleterek vatandaşa daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

BİZ DE DENETİMLERE BAŞLADIK

Piyasadaki fahiş fiyat denetimlerinin yerinde olduğunu düşündüğünü aktaran Çevikoğlu, "Biz de satıcılarımızın belirlediği ürünlerde yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama problem tespit edersek gerekli adımları atacağız" diye konuştu. Kamu iştirak şirketi olarak sorumluluklarının farkında olduklarını da sözlerine ekleyen Çevikoğlu, "Sadece afet dönemlerinde değil koronavirüs sürecinde de bunlar ortaya çıktı. Tanesi 50 kuruş olmayan maskeler 10 TL'den satıldı. Biz vatandaşımız zorluk çekerken o ortamdan nemalanmak isteyenlere kapı olmayacağız" dedi.

TARIM KREDİ'DE FİYATLAR EN AZ % 5 DAHA UYGUN

Tarım Kredi Kooperatifi Mağazaları'nda birçok ürünün fiyatının zincir marketlerdekilerden daha düşük olduğu ortaya çıktı. 10 temel ürünün fiyatını karşılaştırdık. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre yüzde 5 daha avantajlı oldukları görüldü. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor. Diğer marketlerde 8.99 TL olan domates 6.95 liradan, salatalık ise 4.50 liradan satılıyor.

1.000 MARKET AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul'daki evinin yakınında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitmiş ve fiyatların ve kaliteli ürünlerin uygunluğundan bahsetmişti. Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında bir süpermarkette satılan her ürün mevcut. Mağazada, gıda, sebze, meyve, kasap ve fırın bölümleri bulunuyor. Eylül itibarıyla 483'e ulaşan mağaza sayısı yıl sonunda 1.000'e çıkacak.