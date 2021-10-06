İzmir’e 30 Tarım Kredi Marketi daha açılacak

TÜRKİYE'NİN en büyük çiftçi ailesi, Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketlerinin sayıları ülke genelinde artırılırken, İzmir'e 30 yeni mağaza daha açılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifi marketinden alışveriş yaparken bu marketlerin sayısının artırılacağı müjdesini vermişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileri ile görüştü. Bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Tarladan vatandaşa direkt satış için kooperatif marketlerin sayısının önümüzdeki aylarda 1000'e çıkarılması planlanıyor.

ÖNCELİK ÜRETİCİ MEMNUNİYETİ

GÜVENİLİR gıdanın temini noktasında önemli bir görevi üstlenen Tarım Kredi Kooperatifleri karlılık yerine üreticilerin memnuniyetini ön planda tutuyor. Tarım Kredi marketler 46 il, 195 ilçede 483 mağazasıyla hizmet veriyor. İzmir'de halen Bayraklı, Buca, Çiğli, Dikili, Bornova, Gaziemir, Narlıdere, Yeni Girne ve Buca Yıldız Tarım Kredi marketleri faaliyetini sürdürüyor.

FATİH ŞENDİL