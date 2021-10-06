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Haberler Ekonomi Özdilek ekibinden candostlara ziyaret

Özdilek ekibinden candostlara ziyaret

Özdilek ekibinden candostlara ziyaret

6.10.2021

Atık yemekleri ayrıştırarak HAYTAP aracılığıyla barınaklara ulaştıran Özdilek İzmir, sadece bir gün değil yılın her günü sevimli dostlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Özdilek İzmir yönetimi ve çalışanları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Menderes'teki Şophen Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek mama desteği sağladı.
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