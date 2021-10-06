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Haberler Ekonomi TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek yılın sonunda seri üretime başlarız

TOGG CEO'su Karakaş: Gelecek yılın sonunda seri üretime başlarız

TOGG CEO’su Karakaş: Gelecek yılın sonunda seri üretime başlarız

6.10.2021

TÜRKİYE'NİN Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, yerli otomobilin üretileceği fabrikadaki son çalışmaları değerlendirerek gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlanacağını söyledi. Doğru zamanda doğru bir yatırım yaptıklarını belirten Karakaş, "Tesisimizde sadece üretim yok. Tesisteki tasarım merkezini, prototiplerimizin testlerinin yapılabildiği bir merkez olarak düşünüyoruz" dedi. Karakaş, TOGG bünyesine ilerleyen süreçlerde yeni mezun ve stajyer konusunda da alımların olabileceğini sözlerine ekledi.
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