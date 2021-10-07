Emsal gizli zam cezası

Hükümet, bir taraftan gıdada fahiş fiyat uygulayan fırsatçılarla mücadele ederken, diğer taraftan da ambalaj ve gramaj oyunlarıyla tüketiciyi aldatmaya yönelik faaliyetlerde bulunan firmalara göz açtırmıyor. Çeşitli oyun ve hilelerle vatandaşı aldatmaya çalışan sahtekarlar bu kez Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin denetimine takıldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Ünlü bir marka olan ketçap firmasının 390 gram ambalaj içerisinde 400 gram fiyat etiketi üzerinden ketçap sattığı Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edildi. Firmanın birim fiyatta zam yapmadığını iddia ettiği ancak her bir kutuda 10 gram çalarak gizli zam uyguladığı tespit edildi.

Yapılan uygulamanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı olduğu tespitinde bulunan Bakanlık inceleme konusu ürünün ülke çapında satışa sunulduğunu da belirlerken, gramaj oyunu ile vatandaşı aldatan firmaya 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ürüne ilişkin tüm reklamların da yayınlanmasına yasak getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerin gıda sektöründe uyguladığı fahiş fiyatlara dikkat çekmesinin ardından gıda sektörüne yönelik denetimler sıklaştırılırken, hem Tarım Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı vatandaşı aldatmaya yönelik hileleri bir bir ortaya çıkarıyor.

KETÇABIN TADI KAÇTI

YAPILAN incelemeler sonucunda ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle 390 grama düşürüldüğü ancak 1 Nisanda yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmasına devam edildiği belirlendi. Gramaj değişikliği yapılmasına rağmen iki ayrı fatura örneğinden tespitte bulunan Bakanlık, 400 gramlık ürünlerin 390 gramlık ürünlerle birlikte aynı birim fiyat üzerinden satışa sunulduğu ve böylece ürüne gizli zam uygulandığını ortaya çıkardı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK