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Haberler Ekonomi ‘Ilk Güvenli Seyahat Pulu alan otel olduk’

‘Ilk Güvenli Seyahat Pulu alan otel olduk’

‘Ilk Güvenli Seyahat Pulu alan otel olduk’

7.10.2021

RAMADA Encore by Wyndham İzmir Oteli, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve SKAL International işbirliği onaylı Güvenli Seyahat Pulu (SafeTravels Stamp) alan ülkemizdeki ilk konaklama tesisi oldu.

Ramada Encore by Wyndham İzmir Oteli Müdürü Güner Güney, "Güvenli Turizm, Turuncu Çember, Bisiklet Dostu Otel sertifikalarından sonra Güvenli Seyahat Pulu almanın, güvenli hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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