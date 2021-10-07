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Haberler Ekonomi VakıfBank’a 2 Sardis ödülü

VakıfBank’a 2 Sardis ödülü

7.10.2021

VAKIFBANK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı #işinebak videosu ile "Yaratıcı İletişim" kategorisinde; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü videosu ile de "Kurumsal İletişim" kategorisinde Gümüş Sardis ödülüne layık görüldü. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank olarak tüm faaliyetlerini topluma değer katma vizyonuyla yürütürken, önemli günlere yönelik iletişim çalışmalarımızda da toplumda farkındalık yaratacak işlere imza attıklarını belirtti. Merdan, "Çalışmalarımızın takdir edilmesinden mutluluk duyduk" dedi.
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