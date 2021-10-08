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Haberler Ekonomi Aydın’da eğitim gören 50 satış elemanı iş başı yapacak

Aydın’da eğitim gören 50 satış elemanı iş başı yapacak

Aydın’da eğitim gören 50 satış elemanı iş başı yapacak

8.10.2021

İŞ ve Çalışma Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü, temel perakende satış elemanı yetiştirilmesi kapsamında 35'i kadın 50 kişinin katıldığı iş başı eğitim programı düzenledi. Müdürlüğün ülke genelinde hizmet veren bir mağaza ile iş birliği içerisinde düzenlediği mesleki eğitim programı 3 ay devam edecek.
İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, istihdama yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Eğitimi tamamlayan kursiyerler sektörde iş başı yapacak.

■ İHSAN KARATAŞ

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