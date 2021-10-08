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Haberler Ekonomi Benzin ve motorin fiyatlarında artış oldu

Benzin ve motorin fiyatlarında artış oldu

8.10.2021

MOTORİNİN litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 35, benzinin litre fiyatına ise 26 kuruş zam geldi. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak. Ankara'da ortalama 7,35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,29 liradan 7,52 liraya, İzmir'de 7,37 liradan 7,60 liraya çıkacak.
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