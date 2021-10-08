THY en iyi 3 hava yolundan biri seçildi

CONDE Nast Traveler okuyucuları, Türk Hava Yolları'nı (THY) dünyanın ilk 3 hava yolundan biri seçti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Markamızdan memnuniyetleri ve bizi layık gördükleri bu başarı için değerli Conde Nast Traveler okuyucularına teşekkür ediyoruz" dedi.
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