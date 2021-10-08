İZMİR merkezli Ecoalogy Yenilenebilir Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Balıkçıoğlu, "Zeytin çekirdeğinden üretilen kömürümüzde duman ve koku yok. Alternatiflerine göre çok daha uzun süreli ısı veriyor. Almanya ve Fransa'dan ürünü almak için sipariş geldi" dedi.
Zeytinin çekirdeği kömür oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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