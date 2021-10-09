SunExpress Mardin uçuşlarına başlıyor

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 kış sezonunda iç hat uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Antalya ve İzmir'i hem iç hatlarda hem dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, Mardin'e 14 Ocak 2022 itibarıyla Antalya'dan haftada iki kez, cuma ve pazar günleri, 15 Ocak itibarıyla İzmir'den haftada üç kez, pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri uçuş düzenleyecek.