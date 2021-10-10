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Haberler Ekonomi Akhisar Belediyesi’ne zeytin ek gelir olacak

Akhisar Belediyesi’ne zeytin ek gelir olacak

Akhisar Belediyesi’ne zeytin ek gelir olacak

10.10.2021

AKHİSAR Belediyesi kuruma ait zeytinliklerinde hasada başladı. Çiftçilerle birlikte zeytin toplayan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir zeytin hasat sezonu diliyorum" dedi. Başkan Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ve Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu, Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan tarım arazisindeki zeytin hasadına katıldı. Dutlulu, "Bu sene zeytinin yok senesi ama gayet güzel bir şekilde zeytinlerimiz büyümüş durumda. Bundan sonra da satışları yapılacak ve belediyemizin bütçesine ek gelir sağlayacağız. Akhisar Belediyesi olarak kırsal kalkınma planlarımız doğrultusunda, tarımsal alanda yine görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

■ KENAN MOLLA

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