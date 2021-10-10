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Haberler Ekonomi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 Sözleşmeli (Asli) Personel alıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 Sözleşmeli (Asli) Personel alıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun 30 Sözleşmeli (Asli) Personel alacağı öğrenildi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 Sözleşmeli Asli Personel alıyor

10.10.2021, 09:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 30 sözleşmeli (Asli) personel alımı yapacak. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'ndan "Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği" uyarınca unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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